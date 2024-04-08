Прокуратура Оренбуржья предостерегла от участия в несанкционированных акциях

Прокуратура Оренбургской области предостерегает всех жителей Орска от участия в несанкционированных массовых акциях, особенно в свете установленного режима ЧС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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В ведомстве уточнили, что таким образом отреагировали на распространение в соцсетях призывов принять участие в акции.

"Распространяются призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции, связанной с повреждением гидротехнического сооружения в Орске", — говорится в сообщении прокуратуры.

Днем 8 апреля сообщалось, что угроза перелива существует на семи участках федеральных трасс в Оренбургской области. МЧС России предупредило о том, что волна паводка по реке Урал к 17 апреля дойдет до Оренбурга. В Орске Оренбургской области возле поселка Лесоторговый произошел очередной прорыв дамбы.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.