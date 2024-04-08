Общественник объяснил, каким должен быть курс семьеведения в школах

Представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов в беседе с Tsargrad.tv высказался в поддержку идеи ввести в школьный курс урок "Семьеведение".

При этом, по его словам, инициативу нужно правильно реализовать, чтобы у школьников появился интерес к предмету, а не раздражение.

"Поэтому здесь много нюансов и подводных камней. Но я думаю, что нужно как-то нащупать правильный баланс, чтобы это не было скучным навязыванием всего хорошего против всего плохого, а нужно это как-то живо, незабюрократизированно, на конкретных примерах как-то показывать", - считает эксперт.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2024 год в стране был объявлен Годом семьи. Тогда же глава государства поручил правительству до 27 декабря сформировать специальный оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи. Кабинет министров выполнил поручение.

При этом, согласно плану, в текущем году в школьную программу должны внедрить курс "Семьеведение". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова позднее сообщила, что занятия в рамках курса "Семьеведение", который российские власти планируют внедрить в школьную программу, будут проводиться во внеурочное время.