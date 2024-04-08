Жители ХМАО рассказали о живущих в подвале многоквартирного дома мигрантах

В Югре мигранты проживают в подвале многоквартирного дома. Об этом рассказал подписчик Тelegram-канала "Типичный Ханты-Мансийск".

По словам местного жителя, в подвальном помещении дома N13а на улице Сутормина в Ханты-Мансийске поселились иностранные граждане. Он утверждает, что ежедневно видит, как по утрам они куда-то уезжают на машине.

"Рано утром приезжает за ними "Газель". Они быстро, как тараканы, выскакивают толпой, садятся и уезжают. Вечером привозят [обратно]. Скажите, пожалуйста, это нормально?", — поинтересовался очевидец.

Комментаторы единогласно решили, что так быть не должно, и посоветовали жильцам дома обратиться в управляющую компанию. Один из пользователей сообщил, что большая группа мигрантов живет в одной из квартир дома N7 на улице Дунина-Горкавича. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре ситуацию пока не комментировали.