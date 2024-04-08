$92.42+0.11100.13+0.06
Войти в почту

Власти российского города попросили жителей скинуться на кладбище

Власти города Татарска в Новосибирской области попросили жителей скинуться на кладбище. Призыв опубликован на портале городской администрации.

Власти российского города попросили жителей скинуться на кладбище
© РИА Новости

В объявлении властей сообщается, что деньги пойдут на благоустройство кладбища — установку металлических ограждений и мусорных площадок.

«В рамках поддержки инициативного проекта необходим вклад населения в размере 151 000 рублей (...). Не оставайтесь в стороне», — обратились к гражданам власти города.

Ранее сообщалось, что в городе Нытве Пермского края в могиле ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Ощепковой похоронили постороннего человека.

Общество
Пермский Край
Новосибирская Область
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости