Самолеты не смогли приземлиться в Южно-Сахалинске из-за тумана

Рейсы из Москвы, Красноярска и Новосибирска в Южно-Сахалинск отправлены на запасной аэродром Хабаровска, сообщает пресс-служба аэропорта областного центра в Telegram-канале. Там отметили, что в аэропорту прибытия сильный туман, из-за которого пришлось менять график.

В зоне аэродрома «Южно-Сахалинск» плотный туман, низкая видимость, — говорится в сообщении авиапредприятия.

Самолеты сначала находились в зоне ожидания над Татарским проливом, но погодные условия не позволили приземлиться в Южно-Сахалинске. Все три воздушных судна развернули на Хабаровск.

Ранее самолет авиакомпании «Победа» вернулся на стоянку в Шереметьево из-за поведения пассажиров, которые отказались рассаживаться по местам согласно приобретенным билетам. Авиалайнер должен был улететь в Мурманск, однако пассажиры устроили скандал и препятствовали работе бортпроводников. Решение о возвращении с предварительного старта принял командир воздушного судна.

До этого самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры начала проверку по факту произошедшего. На борту лайнера находились 169 человек, никто не пострадал.

В середине декабря похожий случай произошел на Камчатке. Там за пределы ВПП выкатился самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс из Елизово в Петропавловске-Камчатском в поселок Оссора. Причиной происшествия стал свежевыпавший снег.