Моргенштерн решил помочь жителям Орска

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) решил помочь жителям оренбургского Орска, чьи дома были затоплены из-за прорыва дамбы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Исполнитель пообещал передать гуманитарную помощь. По его словам, ее уже начали закупать. «Скоро отправим фуру. Следим за ситуацией», — написал рэпер.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщили, что в зоне затопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. В общей сложности эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей.

Грунтовую дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля.