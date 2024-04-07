Владимир Познер всех обманул и пышно отметил юбилей

Телеведущий Познер отметил 90-летие пышным праздником в Стамбуле

Журналист и телеведущий Владимир Познер пышно отпраздновал свое 90-летие в Стамбуле.

Ранее Познер утверждал, что он сугубо приватный человек, не хочет внимания к своей персоне и поэтому день рождения отпразднует тоже приватно. Скорее всего, журналист не хотел незваных гостей и поэтому до последнего скрывал место и время торжества.

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По скудной информации, просочившейся в сеть, удалось выяснить, что праздник прошел в Стамбуле среди друзей Познера, широко известных в узких кругах. Списком приглашенных папарацци завладеть не удалось.

Известно только, что Познер, которому 1 апреля исполнилось 90 лет, встречал гостей в классическом костюме с черной бабочкой. Для юбилея был арендован большой зал со сценой, на которой стоит рояль.

Виновнику торжества поднесли громадный торт в виде телевизора с надписью Pozner on air. Гости, лица которых на видео не попали, за кадром долго хлопали юбиляру, пока горели свечи на торте.

Владимир Владимирович Познер (имя при рождении — Владимир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet) родился 1 апреля 1934 года в Париже. Отец, Владимир Александрович Познер, был организатором кинопроизводства во Франции, США и СССР, мать - француженка. Российский и американский журналист, теле- и радиоведущий, писатель. Был последним литературным секретарем Самуила Маршака.