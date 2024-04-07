Синоптики рассказали о погоде в РФ на предстоящей неделе

В Крыму и на Кубани воздух прогреется до +29°, в Москве будет +23°, а в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке до +20°. Оттепели наступят даже в Заполярье. Затем во многих регионах вновь похолодает. Такой прогноз на предстоящую неделю дали в центре погоды «Фобос».

На предстоящей неделе в Санкт-Петербурге пройдут небольшие дожди. К среде дневная температура повысится до +17…+20°, а затем ожидается резкое похолодание до +7…+10°.

В других регионах Северо-Запада в среду также будет +17…+22°, причем «оттепели пробьются даже в Заполярье». Затем погода резко изменится, ожидается похолодание: на юге до +6…+11°, на севере – до 0…−5°.

В Москве небольшие ливни ожидаются во вторник и четверг —

пятницу.

«В первую половину рабочей недели днём +20…+23°, а затем дневная температура понизится до +14…+17°», — сообщает «Фобос».

В Центральной России сначала будет преобладать солнечная погода, воздух прогреется до +20…+25°. Затем появятся массивы дождевой облачности и температура упадет до +13…+18°.

На юге России в атмосфере будет доминировать антициклон, поэтому только в горах «могут брызнуть небольшие ливни».

«Воздух в низовьях Волги и Дона прогреется до +20…+25°, в Крыму и на Кубани до +24…+29°», — рассказали метеорологи.

На Урале будет прохладно, но в середине недели потеплеет до +9…+14°.

В Южной Сибири +7…+12°. На юге Дальнего Востока воздух прогреется до +16…+21°, и только на побережье Японского моря сохранится прохлада: днём +6…+11°.