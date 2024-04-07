Хаски, кошки, свиньи-релоканты: как спасают животных от наводнения на Урале

Спасателям и волонтерам, работающим в зоне рекордного паводка в Оренбургской области, приходится налаживать вывоз не только людей, но и животных в безопасные места. Кого приходится спасать, что случилось с оренбургским питомником хаски, когда кончится наводнение?

Каких животных приходится спасать в зоне затопления

МЧС по Оренбургской области в своем Telegram-канале опубликовало видео спасения животных из затопленного микрорайона в Орске.

Как сообщают спасатели, проблема с оставленными животными очень серьезная. Начальник поисково-спасательного подразделения отряда «Центроспас» МЧС РФ Андрей Туманов предупредил, что домашним и сельскохозяйственным животным грозит большая опасность.

«Масштабы затопления уже очень серьезные, но вода продолжает прибывать. Спасать приходится не только жителей, которые думали, что „пронесет“ <...>, но и домашних животных. Много жителей заранее уехали в безопасные места и оставили „для охраны своего имущества“ верных псов. Хорошо ещё, что многих собак догадались отвязать с привязи. Те же собаки, что остались на цепи и в будках, обречены на мучительную гибель. Вывозим людей и живность в безопасные сухие места», — предупредил он.

Как пишут СМИ, испуганные собаки не сопротивляются спасателям, послушно сидят на руках и в лодках. Многие жители затопленных районов Орска отказываются эвакуироваться без своих любимцев.

Readovka рассказала о спасении кошки в залитом водой Новотроицке: спасателям пришлось пробить крышу почти полностью затопленного гаража, где она пыталась спрятаться.

В группе «ВКонтакте» «Помощь бездомным животным города Орска» волонтеры координируют свои усилия. На заглавной странице закреплен пост с большим количеством адресов, где находятся животные, нуждающиеся в спасении, среди них кошки и собаки.

Как спасли хаски из питомника под Оренбургом

Как пишет 56.RU, в зоне подтопления также оказался питомник «Оренбургские хаски» в районе поселка Ленина. Владелец отказался эвакуироваться и остался с собаками до тех пор, пока волонтеры из числа местных жителей не организовали помощь.

В результате животных и владельца питомника эвакуировали, никто не пострадал. Спасателям приходится не только вывозить животных из опасных мест, но и обеспечивать их кормом на первое время.

Сельскохозяйственные животные, которые оказались в зоне бедствия, страдают не меньше, чем домашние. Опубликовано видео, как из полузатопленного сарая спасли выводок «свиней-релокантов», как их назвал автор ролика.

Когда закончится паводок в Оренбуржье

Росгидромет сообщил, что волна паводка достигнет Оренбурга 7–8 апреля. При этом пиковая высота воды ожидается к 10 апреля. Илекский район будет на пике паводка раньше, чем областной центр, 9 апреля. По словам специалистов, стабилизироваться ситуация должна после 20 апреля.

В ночь на 7 апреля уровень воды в реке Урал вырос на 28 см и составил 972 см. Днем ранее уровень вырос на 105 см.

Как пишет сайт AllRivers.info, в настоящее время в районе Орска фиксируется максимальный уровень воды за всю историю наблюдений. При этом минимальный уровень 7 апреля в 2006 году составил 105 см — на 9 метров ниже, чем сейчас. Абсолютный минимум наблюдался 10 мая 2022 года — вода покрывала дно реки всего на 15 см.

Паводок в Оренбургской области был признан ЧС федерального уровня.