Синоптик назвал подверженные половодью в ближайшее время регионы

Жителям Вологодской, Кировской и Архангельской областей необходимо подготовиться к паводкам, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, из-за рекордно высоких температур осадки быстро растаяли и переполнили реки, это и привело к подъему уровня воды в ряде регионов.

Эта зима в принципе была многоснежной не только в средней полосе европейской части России. Но на этой территории силу паводков поубавил сухой, не очень обильный на осадки март. За счет этого паводки не носят такого экстремального характера, как в Оренбургской области. Прогнозируется, что дальше это пойдет на север, так как следующая неделя вновь прогнозируется очень теплой. Сигналы SOS стоит ждать с северных областей — севернее Вологды и Кирова, Сыктывкара, также с юга Архангельской области, — сказал он.

Ранее метеоролог Александр Ильин заявил, что до конца апреля существенных осадков и морозов в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидать не стоит, в целом будет теплая погода. Он не исключил, что в конце второй декады месяца дожди пройдут в юго-западной части ЦФО — в Смоленской, Брянской, Орловской, Курской областях, а также в Подмосковье.