Около 400 тонн воды бутылках по 1,5 и 5 литров поступило на прилавки магазинов в Орске Оренбургской области за последние несколько дней. Власти помогают сетевикам с закупками, сообщил глава города Василий Козупица в своем Telegram-канале.

"Из-за паводка и снижения качества водопроводной воды резко увеличился спрос на бутилированную. За последние несколько дней на прилавки поступило около 400 тонн воды по 1,5 и 5 литров. Согласен, этого не хватает, поэтому помогаем сетевикам с закупками", - написал глава города.

Козупица отметил, что запасы на оптовых складах собираются по всему Оренбуржью. В ближайшие дни магазины отправятся за водой в соседние регионы - Башкирию, Челябинскую область и другие.