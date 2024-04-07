Коммунальщики подали в суд на звезду «Улиц разбитых фонарей»

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» подало в суд на заслуженного артиста России Сергея Селина. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По данным канала, звезда «Улиц разбитых фонарей» задолжал коммунальщикам 50 тыс. рублей. Отмечается, что артист сдает недвижимость в Петербурге через свое ИП, однако у одного из объектов накопился долг. Теперь с Селина пытаются взыскать накопившуюся сумму по суду.

В марте Селин раскрыл подробности конфликта с молодым режиссером из-за сценария об обреченной России. Артист объяснил, что на съемочной площадке он должен был рассказать о стране и ее жителях, но организаторы изменили текст сценария. Актер признался, что не будет говорить подобный текст, однако режиссер настаивал.

«Причем заранее предупреждал, что ни слова о персоналиях, не вздумайте, но получилось с точностью до наоборот», — возмущался актер.

До этого в сети распространился видеоролик, в котором Сергей Селин начинает читать сценарий про нищих россиян и опустевающие города, после чего рвет бумажку с текстом и покидает студию.