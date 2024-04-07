Пик паводка в Оренбургской области прогнозируют на 10 апреля

Пик паводка ожидается в Оренбурге к 10 апреля, передает ТАСС со ссылкой на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова

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В ходе заседания правительственной комиссии Игорь Шумаков сообщил, что 7 и 8 апреля паводковые воды достигнут города Оренбурга. И тогда будет превышена отметка опасного явления.

По данным пресс-службы правительства Оренбургской области, оперативный прогноз паводка по области осложняется обильными осадками, которые ожидаются в ближайшие сутки.

Особенно сложная ситуация сейчас в Орске - после прорыва дамбы 5 апреля, которая защищала город от Урала. Ранее губернатор Денис Паслер сообщал, что это техсооружение не было рассчитано на такую нагрузку воды, которая есть сегодня.

В Орске в зоне подтопления 6,5 тысячи домов. В Оренбурге подтоплено 403 жилых дома, 1726 приусадебных участков. Всего в центральной зоне Оренбуржья, по данным регправительства, подтоплено 25 населенных пунктов - в Соль-Илецке и в районах: Александровском, Акбулакском, Илекском, Оренбургском, Октябрьском, Переволоцком и Сакмарском.