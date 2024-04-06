Вован и Лексус признали, что осознают возможные последствия пранков

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что в настоящее время стране не нужны никакие внутренние конфликты. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Столяров рассказал о выборе объектов для пранков в ходе лекции на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Думаю, что любые подобные записи, если какие-то российские политики будут выставляться в негативном свете, это будет [неверно] трактоваться в наше время, вносить определенный раздрай в наше общество», — пояснил пранкер.

Столяров подчеркнул, что сейчас никакие внутренние конфликты нашей стране не нужны. Он добавил, что также не следует делать какие-либо истеричные заявления о том, что «все пропало».

Ранее сообщалось, что Вован и Лексус разыграли итальянского премьер-министра Джорджу Мелони. Они позвонили ей от имени председателя комиссии Африканского союза Мусы Факи Махаматы и вызвали на откровенный разговор о текущей международной повестке.

Разговор с главой правительства Италии пранкеры сразу же выложили в соцсетях, откуда он попал в итальянскую прессу.

Публикация вызвала гнев итальянцев. Они заявили, что премьер «выставила страну на посмешище».