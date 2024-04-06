Осужденным за педофилию запретили посещать детские площадки и организации

В России осужденным за педофилию запретили посещать детские площадки и другие места и организации, предназначенные для детей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликовали в субботу на официальном портале правовой информации.

В закон вносится изменение, говорящее, что лицам с непогашенной и неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей запрещается посещать ряд объектов и территорий.

В запретный список вошли образовательные, медицинские, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные и культурные организации, предназначенные для детей.

Также установлен запрет на посещение организаций, где отдыхают и оздоравливаются дети, а также площадок «с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур».

Исключением являются случаи, когда поднадзорное судимое лицо является родителем несовершеннолетнего и сопровождает его.

Документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Накануне сообщалось о задержании в Татарстане серийного педофила.