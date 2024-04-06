Ушел из жизни советский детский писатель Николай Малявко

Советский белорусский писатель, в том числе - детский, поэт, драматург и переводчик Николай Малявко скончался в возрасте 82 лет 4 апреля в Минске.

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Об этом сообщает "БЕЛТА" со ссылкой на друга литератора - писателя Николая Чернявского - и вдову автора.

"Вчера днем позвонила жена Николая и сообщила, что он примерно в 13:30 тихо ушел из жизни", - сказал Чернявский.

Прощание с писателем прошло в Минске сегодня, 6 апреля. Похороны - в деревне Николаевщина Столбцовского района Минской области, откуда Малявко родом.

Николай Александрович Малявко родился в 1941 году. Он - лауреат Литературной премии имени Аркадия Кулешова, премии Федерации профсоюзов Беларуси в области литературы, специальной премии Президента Беларуси "За духовное возрождение" в номинации "Художественная литература", лауреат Национальной литературной премии в номинации "Поэзия".

С 1976 года работал старшим редактором главной редакции литературно-драматических программ Белорусского телевидения. До того - старшим редактором Белорусского радио.

Писать стихи начал школьником. Публиковался с 1957-го. На счету - поэтические сборники "Круг", "Дар", "Сланечнiк", "Зiмнi дождж", "Старая зямля", другие. На слова поэта были написаны песни, по его драматическим произведениям ставились спектакли.

Для детей Малявко издал книги стихов и сказок "Дедушка и внучка" (1983 год), "Сладкий леденец" (1986), "Как строился дом" (1987), "Там, где живут сказки" (1994), "Золушка" (2000), "Начни день с улыбки" и "С удочкой по радуге" (обе - 2013 год).