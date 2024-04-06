Блиновской разрешили звонить родным из СИЗО
Блогер Елена Блиновская получила разрешение на звонки из СИЗО родным, рассказала член ОНК Москвы Мария Ботова. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, представители комиссии в пятницу, 5 апреля, посетили с проверкой женский следственный изолятор в Москве.
«Ей разрешили звонить родным, но она пока не успела этого сделать», — заметила Ботова.
Журналисты отметили, что в феврале Блиновская попросила следствие разрешить ей звонки и свидания с родственниками.
В ФНС рассказали, как производился расчет доходов Блиновской
Напомним, что «королева марафонов» была задержана в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов на 918 млн рублей и легализацию денежных средств.
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