Блогер Елена Блиновская получила разрешение на звонки из СИЗО родным, рассказала член ОНК Москвы Мария Ботова. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, представители комиссии в пятницу, 5 апреля, посетили с проверкой женский следственный изолятор в Москве.

«Ей разрешили звонить родным, но она пока не успела этого сделать», — заметила Ботова.

Журналисты отметили, что в феврале Блиновская попросила следствие разрешить ей звонки и свидания с родственниками.

В ФНС рассказали, как производился расчет доходов Блиновской

Напомним, что «королева марафонов» была задержана в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов на 918 млн рублей и легализацию денежных средств.