Синоптик Варакин спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.

«Потому что у нас Лена заканчивается в конце мая — начале июня, нижняя Лена севернее Якутска. А так, если говорить про Центральную Россию, ЦФО, Окский бассейн, Нижегородская область, то это вторая декада апреля, то есть до мая всё закончится. Пик будет в ближайшие десять дней, вода быстро не уйдёт, всё равно ещё неделю — полторы будет уходить, поэтому до конца апреля эти субъекты ещё будут обозначены половодьем», — заявил Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, основное половодье фиксируется в настоящее время в Оренбургской области и Алтайском крае, далее география паводков начнёт расширяться.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о возвращении тепла в столицу в воскресенье.