Умер советский детский писатель и сказочник Раим Фархади

4 апреля в Ташкенте скончался Раим Фархади, советский узбекский поэт, писатель, сказочник, драматург, журналист, переводчик и художник. В мае ему могло бы исполниться 82 года.

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Фархади был членом творческого объединения Академии художеств Узбекистана, главным редактором журнала "Булокча" ("Родничок"), руководил детской студией искусства и творчества.

Писатель - заслуженный работник культуры Республики Узбекистан, лауреат ряда наград и премий, автор более пятидесяти книг. Его произведения включены в учебные программы школ и высших учебных заведений Узбекистана.

Фархади родился в Самарканде в семье медиков. Окончил Самаркандский медицинский институт и некоторое время работал врачом в одной из больниц города. Писал стихи. В 1964-м выпустил первую книгу - "Утренняя песнь". Затем были изданы книги "Муравьиное метро", "Фантазёр", "Сады ветров", "Фрески Афрасиаба", другие.

В 1973-м окончил высшие литературные курсы в Москве. Вернувшись в Узбекистан, работал заведующим отделом поэзии в журнале "Звезда Востока". С 2021-го - главный редактор литературного альманаха "Слово" при Союзе писателей Узбекистана.

Популярные произведения автора - "Как Ходжа Насреддин уму-разуму учил", "У кота Мурлыки выходной", "Что случилось с цыпленком Пикки?", "Мишка-хвастунишка", "Про крикливых сорочат", "Шоколадное дерево", "Про Зайца с антенными ушами" - Фархади охотно публиковали в советских детских журналах.

Об уходе литератора сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.