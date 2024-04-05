Синоптик рассказал, ждать ли сильных морозов в апреле

До конца апреля существенных осадков и морозов в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидать не стоит, в целом будет теплая погода, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Ильин. Он не исключил, что в конце второй декады месяца дожди пройдут в юго-западной части ЦФО — в Смоленской, Брянской, Орловской, Курской областях, а также в Подмосковье. По его словам, на севере европейской части России в ближайшие выходные ожидаются морозы.

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На Кольском полуострове, в Ненецком автономном округе и Республике Коми на выходных будет морозно даже днем — минус 2–7 градусов, местами до 12 градусов мороза. Помимо этого, там пройдут снегопады, — сказал Ильин.

По его словам, в Карелии на выходных ожидается около ноля градусов, в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях будут плюсовые температуры.

В Петербурге завтра около +2 градусов, а в Калининграде — около +12. На севере Ленинградской области, в Карелии, Архангельской области также ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, — добавил Ильин.

Ранее Ильин сообщил, что в выходные дни в Москве и Подмосковье воздух прогреется до плюс 14 градусов, возможные небольшие дожди 6 апреля. По его словам, в ночь на субботу в центре России ожидаются заморозки. Синоптик отметил, что в Москве и Московской области столбики термометров опустятся до минус 5 градусов.