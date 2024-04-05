Артемий Лебедев назвал преимущество России перед Европой

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал преимущество России перед странами Европы. В выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте», он заявил, что в российских домах есть отопление в холодное время года.

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Лебедев раскрыл, что зимой в европейских домах нет тепла.

«В Европе ты чуть ли не кидаешь фунтовую монету в батарею, чтобы она включилась, чуть-чуть, на пару градусов тебе нагрела помещение. А у нас такой проблемы просто не существует», — отметил блогер.

Дизайнер при этом подчеркнул, что отопление в российских домах стоит дорого.

Ранее Лебедев рассказал, в чем еще Россия превзошла европейские страны. По его словам, россиянам проще получить медицинское обслуживание в своей стране, чем европейцам. В частности, в западных странах записи к нужному врачу может не быть на протяжении нескольких месяцев.