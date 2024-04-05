Эксперт рассказала, когда даже с бессрочным трудовым договором могут уволить

Эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко в беседе с «Газетой.Ru» перечислила ситуации, при которых сотрудника могут уволить с работы даже при наличии бессрочного трудового договора.

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В частности, такое может произойти, если работник грубо нарушает трудовые обязанности, например прогуливает работу или является на нее в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, уволить могут за неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей без уважительных причин, если он имеет дисциплинарное взыскание.

Трудовой договор по инициативе работодателя может быть прекращен и в случае несоответствия сотрудника занимаемой должности или выполняемой работе в связи с недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации, указала Соловиченко.

Среди других случаев, как уточнила собеседница, — ликвидация компании, сокращение штата, предоставление сотрудником подложных документов при принятии на работу, совершение им аморальных поступков, несовместимых с работой.

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Ранее юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов заявил, что сотруднику не следует незамедлительно выполнять просьбу работодателя о написании заявления об увольнении по собственному желанию.

По словам эксперта, работник может рассчитывать на компенсации при увольнении по соглашению сторон. Претендовать на выплаты можно в случае отсутствия нарушений трудовой дисциплины, добавил специалист.