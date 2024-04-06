Губернатор Мурманской области Андрей Чибис был максимально быстро доставлен в больницу после ранения в живот в результате нападения. Ему экстренно провели операцию, что и спасло ему жизнь, рассказал журналистам главный врач Апатистко-Кировской городской больницы Юрий Ширяев.

"Губернатора доставили максимально быстро, о конкретном времени не могу говорить, но он практически сразу был поднят в операционную. Операция длилась 1 час 15 минут. Ему спасло жизнь то, что его максимально быстро привезли и сразу же заведующий хирургическим отделением провел операцию", - сказал Ширяев.