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Глава МАГАТЭ Гросси заявил о реальной угрозе для ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отключение резервной линии электроснабжения является реальной угрозой для Запорожской АЭС. Он уточнил, что линия необходима не только для работы, но и безопасности станции, пишет РИА «Новости».

Глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе для ЗАЭС
© globallookpress.com

Накануне пресс-служба станции сообщила, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, «Ферросплавная-1», классом напряжения 330 киловольт, по неизвестным причинам отключилась в 10:06 мск.

«События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту», — подчеркнул Гросси.

По данным агентства, в настоящее время все блоки ЗАЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов».

Общество
Рафаэль Гросси
Владислав Исаев
МАГАТЭ
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