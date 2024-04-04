Россиянка родила ребенка-богатыря

Жительница Ингушетии родила пятикилограммового ребенка-богатыря. Об этом сообщается на сайте правительства российской республики.

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Отмечается, что гигантский младенец появился на свет в марте. Вес мальчика 4,93 килограмма, а рост 57 сантиметров.

Более того, стало известно, что в региональном клиническом перинатальном центре в первый месяц весны родилось 369 малышей, из них 189 мальчиков и 180 девочек.

Ранее жительница села Введенье Шуйского района Ивановской области родила ребенка-богатыря. Младенец весом 5 килограммов 300 граммов появился на свет в первом Ивановском роддоме.