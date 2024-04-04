В Ассоциации менеджеров обсудили стратегию медиакоммуникаций

Продвижение бизнеса за рубежом — это специфическая, но важная повестка. В этом отношении важно даже не только найти ответы, но и правильно сформулировать вопросы. Об этом заявил председатель совета директоров коммуникационного агентства «Главный Советник», глава группы компаний Global Bridge Group Иван Еремин, который стал модератором заседания Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему «Стратегии медиакоммуникаций российских компаний на внешних рынках. Новые подходы в новых условиях». К актуальным модератор отнес запросы бизнеса на информационную поддержку и рекламу своей деятельности, правила коллаборации с приоритетными рынками и стратегию работы за рубежом.

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На заседании эксперты рынка обсудили запросы бизнеса на информационную и рекламную поддержку внешнеэкономической деятельности, имеющиеся ресурсы и перспективы коллаборации с зарубежными партнерами. С приветствием к слушателям обратилась заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук.

Сейчас очень удобная пора для выхода компаний за рубеж, ведь любой кризис — это время возможностей, подчеркнула генеральный директор PR-агентства Redline PR Анна Кириченко. Эксперт остановилась на аспектах работы с рынком Дубая — при выходе на эту страну критически важно иметь профессионального PR-специалиста, следует также понимать, что все здесь решают дружеские и родственные связи, а если вам нужны какие-то гарантии, то нужно быть готовыми к повышению чека на услуги.

«Не стоит даже пытаться работать в этой стране самостоятельно. Также важно прописывать все свои критерии – перечислить СМИ, в которых вам нужны публикации, обозначить количество этих публикаций, а также включить сюда качественные показатели», — уточнила Анна Кириченко.

Ольга Трубачева, основатель, генеральный продюсер WBC Media, отдает свое предпочтение в вопросах рекламных коллабораций Узбекистану. «Но здесь нужно понимать, что вы хотите получить, давать четкое ТЗ и работать со смыслами», — отмечает спикер.

Бесспорно раньше работать было проще — Запад сам генерировал инфоповоды, но теперь он ушел, а у Востока другие принципы общения с партнерами, подчеркнула, главный редактор федерального интернет-издания LIFE.ru, основатель Telegram-канала SHOT Татьяна Денесюк. При этом бизнесу не стоит недооценивать роль СМИ в их продвижении – «особенно полезный инструмент в маркетинге сегодня — это телеграм-каналы».

Валерий Довбня, основатель и генеральный директор студии «Кириллица», подчеркнул изменившийся запрос на локализацию — «на киноплатформах стало больше корейских дорам, турецких сериалов, индийского кино». Это, уверен он, повлияет на российскую аудиторию и на восприятие кинопроизводства в целом.

«Русский флер добавляет киноконтенту привлекательности, — добавил эксперт. — Но российскому кинопрокату мешает недопонимание культурных различий в менталитете других стран и непонимание специфики конкретной индустрии».

Генеральный директор коммуникационного агентства «Главный Советник» Борис Молодов подчеркнул важность культурной составляющей при выходе на зарубежные рынки. Так, например, в Бразилии, со слов эксперта, очень высок уровень доверия к ТВ-новостям, а вот популярность печатных СМИ, напротив, снижается — 32 процента бразильцев не читают периодику.

«Все больше местных СМИ активно переходят на онлайн-версии, кроме того латиноамериканцы — активные пользователи социальных сетей», — добавил он.

Таким образом, при выходе на иностранные рынки важно предварительно изучить и понять свою потенциальную целевую аудиторию, создавать совместные медиацентры и налаживать отношения с местными медиа.

Партнеры комитета: «Норильский Никель», Independent Media

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