Стало известно, подал ли Ефремов ходатайство по УДО

Актер Михаил Ефремов, который отбывает в тюрьме наказание за смертельное ДТП, пока не подавал ходатайство по условно-досрочному освобождению. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщил один из его адвокатов Юрий Падалко.

Другой адвокат актера Роман Филиппов отметил, что Ефремов может выйти по УДО, если родственники погибшего поддержат его. По его словам, в этом вопросе все зависит от них, поскольку в тюрьме «у него хорошая характеристика».

Бывший адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал «Абзацу», что недавно беседовал с бывшими доверителями об их отношении к выходу артиста по УДО и те дали ему характеристику, но он не может пока озвучить ее.

Напомним, что в 2020 года Ефремов стал виновником смертельного ДТП. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Затем срок сократили до 7,5 лет. На сегодняшний день он отбыл в тюрьме чуть больше 3,5 лет. В 2023 году Ефремов пытался выйти по УДО, но не получилось и он попросил заменить ему оставшийся срок на принудительные работы.