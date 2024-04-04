Таганский суд Москвы наложил арест на банковские счета, автомобиль и имущество бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным МВД, Шабутдинов причастен более чем к 50 эпизодам мошенничества. Все они квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»). По версии следователей, бизнес-тренер продавал курсы, которые якобы способствовали началу успешного бизнеса.

Свою вину блогер не признает. Сейчас он находится под арестом. 13 февраля Таганский суд Москвы продлил меру пресечения на два месяца. Тогда же стало известно, что в отношении обвиняемого начали проверку на предмет преступлений в налоговой сфере. Кроме того, выясняется возможная причастность к новым эпизодам мошенничества.