Украинская модель разбилась на Ferrari в Италии

В Италии в аварии погибла украинская модель Анна Краевская. Об этом сообщает La Repubblica.

© Газета.Ru

По данным издания, автомобилем управлял житель Швейцарии Хюсни Кестай, известный как Dj Style Q. Автомобиль Ferrari двигался на скорости около 320 км в час и врезался в ограждение, в результате чего его разорвало на части. После этого начался пожар — тела Краевской и Кестая сильно обгорели.

По предварительным данным, за несколько часов до аварии Dj Style Q играл в швейцарском клубе. Он женат, у него двое детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово с матерью. Краевская родилась в Одессе и проживала в Швейцарии.

31 марта журнал The Hollywood Reporter писал, что американо-британский актер Чэнс Пердомо разбился на мотоцикле.

Погибла чемпионка по фитнес-бикини

19 марта не стало американского актера из «Бегущего по лезвию» Майкла Уолша. Он умер на 89-м году жизни в больнице городе Сент-Олбанс в штате Вермонт. Уолш был известен как актер второплановых ролей. Свою карьеру артист начал в 1969 году на Бродвее, его дебютным спектаклем стал «Носит ли тигр галстук?», в котором он играл вместе с Аль Пачино.