В Подмосковье расцвели первые подснежники

Подснежники появились в лесах Одинцовского городского округа. Об этом сообщили сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области.

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Эксперты обнаружили растения на территории Шараповского участкового лесничества. Как отмечают сотрудники ведомства это первые вестники весны, сулящие наступление теплых и солнечных дней. Эксперты напомнили жителям, что лучше отказаться от сбора и покупки всех первоцветов, в том числе, подснежников.

Популяция растений в последнее время сильно сократилась, а неправильный сбор этих цветов может привести отмиранию корней. Также первоцветы необходимы шмелям, бабочкам, пчелам. Насекомые собирают с них пыльцу и опыляют более поздние растения.

Стоит отметить, что в Московской области есть краснокнижные виды подснежников, собирать запрещено, а нарушители могут получить штраф, сообщает «Радио 1».

В Москве с 27 марта на ВДНХ в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева в павильоне №31 «Геология» заработала выставка «Мир первоцветов». Москвичи и гости города смогут увидеть первые весенние цветы - подснежники, хохлатки и другие на рисунках художников, передает Царьград.

Кандидат биологических наук Михаил Бородачев рассказал, какие животные на территории Подмосковья начали выходить из спячки.