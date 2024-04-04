В Подмосковье расцвели первые подснежники
Подснежники появились в лесах Одинцовского городского округа. Об этом сообщили сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области.
Эксперты обнаружили растения на территории Шараповского участкового лесничества. Как отмечают сотрудники ведомства это первые вестники весны, сулящие наступление теплых и солнечных дней. Эксперты напомнили жителям, что лучше отказаться от сбора и покупки всех первоцветов, в том числе, подснежников.
Популяция растений в последнее время сильно сократилась, а неправильный сбор этих цветов может привести отмиранию корней. Также первоцветы необходимы шмелям, бабочкам, пчелам. Насекомые собирают с них пыльцу и опыляют более поздние растения.
Стоит отметить, что в Московской области есть краснокнижные виды подснежников, собирать запрещено, а нарушители могут получить штраф, сообщает «Радио 1».
В Москве с 27 марта на ВДНХ в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева в павильоне №31 «Геология» заработала выставка «Мир первоцветов». Москвичи и гости города смогут увидеть первые весенние цветы - подснежники, хохлатки и другие на рисунках художников, передает Царьград.
Кандидат биологических наук Михаил Бородачев рассказал, какие животные на территории Подмосковья начали выходить из спячки.