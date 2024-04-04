Глава Роспотребнадзора перечислила варианты появления «болезни Х»

«Болезнь Х» может оказаться каким-либо старым вирусом, который мутировал и приобрел новые свойства, либо вирусом, который перешел от животного к человеку. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Газета.Ru

Глава ведомства подчеркнула, что работает система референс-центров, биологического надзора, а также мобильные лаборатории, чтобы больше видеть и контролировать. NSN.FM

Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе обсудили «болезнь X», которая может по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. RT на русском