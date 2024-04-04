Куда жаловаться на «резиновые» квартиры с мигрантами

Россияне, столкнувшиеся с массовым проживанием нелегальных мигрантов по соседству, могут звонить в полицию, заявил в своем Telegram-канале председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. Он отметил, что граждане РФ должны сообщать о «подозрительных и регулярных сборищах чужеродцев».

Если с вами рядом, например в соседней квартире, компактно и в большом количестве проживают трудовые мигранты, выходцы из Средней Азии и Закавказья, смело звоните в полицию (надеюсь, пресс-служба [МВД] уточнит, куда именно, а так стандартно — 112), и в случае проверки, скорее всего, нарушители будут обнаружены, — написал Кабанов.

Кабанов также указал на проблему покупки нелегальными мигрантами фиктивной регистрации. Иностранцы получают ее в «резиновых» квартирах или в разрушенных деревнях, а затем свободно передвигаются по стране. По словам главы НАК, полиция проводит рейды, которые в большинстве случаев проходят успешно.

Ранее Кабанов предположил, что в России существует лобби в лице чиновников и иных лиц, которые зарабатывают на мигрантах. По его мнению, целые отрасли уходят от налогов за счет иностранных работников. Кроме того, он заявил, что более 70% общего числа мигрантов находятся в России нелегально, работают в теневом секторе и не платят налоги. Также нелегалы привозят в РФ и свои семьи, которые вовсе не работают и «непонятно чем занимаются».