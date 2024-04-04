Рособрнадзор прокомментировал сообщения об использовании текстов Алексиевич в вариантах ЕГЭ

Текст белорусской писательницы Светланы Алексиевич был размещен на частных тренировочных ресурсах подготовки к ЕГЭ, которые не контролируются Рособрнадзором и не использовался на досрочном экзамене по русскому языку, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

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Ранее глава комитета Госдумы по защиту семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему среди текстов в прошедшем 26 марта досрочном ЕГЭ по русскому языку, по которым предлагалось написать сочинение, был фрагмент произведения Алексиевич "Чернобыльская молитва". Она отметила, что в сентябре 2020 года Алексиевич эмигрировала из Белоруссии в Германию, где в 2021 году получила орден "За заслуги перед ФРГ". По мнению Останиной, произведения Алексиевич отличает ненависть к России и русской культуре, а также к союзной Белоруссии.

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В Рособрнадзоре пояснили, что в восстановленные варианты экзамена досрочного периода ЕГЭ, размещенные на частных тренировочных ресурсах, включили произведения, которых на самом экзамене не было.

"Рособрнадзор рассматривает данную ситуацию как сознательную провокацию. <...> Текст С. Алексиевич размещен в интернете с 2015-2016 учебного года. Первоисточником послужил, по-видимому, вариант, созданный в рамках Всероссийского проекта "Самоподготовка к ЕГЭ" (составители: Тыранов Н., Шиян В.). Информация об использовании текста С. Алексиевич в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку во время досрочного периода 2024 года не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

В Рособрнадзоре призвали пользоваться только официальными источниками информации о ЕГЭ.