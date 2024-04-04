Часть россиян предупредили о возвращении зимы

Зима вернется в ряд российских регионов. Об этом часть россиян предупредили специалисты центра погоды «Фобос».

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Синоптики рассказали, что холодный воздух под влиянием циклона, который устроил арктическое вторжение на Русской равнине, пробьется дальше вглубь континента.

«Снег может выпадать вплоть до линии Вологда – Брянск», — поделились информацией они.

Специалисты также отметили, что в средних широтах Русской равнины вновь будут наблюдаться заморозки — по их словам, к пятнице, 5 апреля, они пробьются на тысячу километров к югу вплоть до верховий Дона.

При этом в полной мере похолодание проявится на севере Европейской части страны, где даже в дневное время прогнозируется отрицательная температура. Так, в Архангельске до конца недели будет стоять зимняя погода: в четверг, 4 апреля, ожидается снег и температура не выше минус шести градусов, а в пятницу и субботу, 5 и 6 апреля, минус два-четыре градуса. В ночное время столбики термометров там будут опускаться до 15-16 градусов мороза. Лишь в последний день недели воздух прогреется до околонулевых значений.

Днем ранее метеоролог Роман Вильфанд сообщил, что в период с 3 по 7 апреля аномальные холода будут наблюдаться в нескольких регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также Урала и Сибири.