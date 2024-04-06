Россияне рассказали, как магнитные бури влияют на их работу

Каждый пятый житель России — 20 процентов — чувствует влияние магнитных бурь на свою работоспособность. Такие данные показало исследование сервиса Работа.ру.

Еще 11 процентов респондентов сообщили, что реагируют на смену сезонов. Каждый десятый — 10 процентов — признал, что является метеочувствительным. Шесть процентов рассказали, что испытывают недомогание в облачную погоду.

Еще семь процентов респондентов выбрали вариант «Другое», в том числе некоторые плохо реагируют на холодную солнечную погоду с высоким атмосферным давлением или на осадки.

Согласно данным исследования, женщины чаще мужчин ощущают недомогание из-за природных явлений — 64 процента против 41. Примечательно, что большинство чувствуют негативное влияние магнитных бурь — 26 процентов против 15.

38 процентов опрошенных россиян, испытывающих недомогание ввиду влияния природных явлений, ощущают головную боль, а 34 процента — слабость. 31 процент признались, что у них поднимается давление, а у 12 процентов наблюдается головокружение. По 10 процентов пожаловались на ломоту в теле и изменение сердечного ритма. У четырех процентов респондентов появляется одышка.

28 процентов, участвующих в опросе, отметили вариант «Другое», выделив такие симптомы, как: вялость, сонливость и изменение эмоционального фона.

41 процент опрошенных принимает лекарства, чтобы справиться с недомоганием. 32 процента стараются больше спать, 24 процента соблюдают питьевой режим, 22 процента больше бывают на свежем воздухе, столько же — 22 процента — стремятся минимизировать нагрузку на организм.

12 процентов респондентов ограничивают себя в употреблении чая и кофе, два процента берут больничный. 15 процентов пытаются справиться другими способами, например, пьют витамины или занимаются гимнастикой.

— Есть исследования, которые подтверждают, что пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями действительно чувствительны к меняющимся условиям окружающей среды. Например, пациенты с суставной болью, сопровождающей артриты, скелетно-мышечной болью — фибромиалгией — отмечают появление или усиление болевых ощущений при изменении погодных условий, — прокомментировала врач-невролог СберЗдоровье Разият Чупанова.

Она добавила, что улучшить самочувствие тем, кто чувствителен к изменениям погоды, необходимо чаще гулять в любую погоду. В долгосрочной перспективе, по словам медика, физическая активность и спорт помогают укрепить здоровье.

При этом 65 процентов опрошенных, страдающих от недомогания, не обращаются за медицинской помощью, чтобы справиться с ним. 18 процентов спрашивают совета у терапевта, восемь процентов — у невролога, шесть процентов — у кардиолога, а три процента предпочитают получать консультацию у других специалистов, сообщает «Газета.Ru».

Врач-реабилитолог Светлана Малиновская рассказала, что магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие человека, поэтому, чтобы избежать недомогания, следует употреблять как можно меньше соли и пить травяные чаи.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему возникают магнитные бури и как они влияют на самочувствие, а также как подобные явления сказываются на здоровье человека.