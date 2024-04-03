«Яндекс» объяснил неожиданный ответ «Алисы» о сущности Маши из мультика

Некорректный ответ умной колонки про героиню популярного мультсериала «Маша и медведь» является единичным случаем, рассказали в пресс-службе «Яндекса». Больше «Алиса» так не отвечает, добавили в компании, пишет РИА «Новости».

© Маша и Медведь / Youtube

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий.

В качестве примера она привела ответ «Алисы» на вопрос о том, почему Маша живет одна в домике у железной дороги, без родителей. По словам колонки, это обусловлено тем, что героиня мультфильма — «всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные».

В пресс-службе «Яндекса» подчеркнули, что колонка лишь «в единичных случаях могла ответить некорректно» на вопрос о судьбе семьи главной героини мультфильма. В компании уточнили, что сейчас она больше так не отвечает.

Представители компании напомнили, что постоянно рекомендуют родителям при общении детей с «Алисой» активировать специальный режим с тем, чтобы оградить