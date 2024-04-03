Томский губернатор потребовал разобраться, почему «тает» асфальт

Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил в своем Telegram-канале, что обратился в Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) за заключением о причинах «таяния» асфальта на дорогах областного центра. Поводом послужили многочисленные жалобы местных жителей на состояние дорожного покрытия после зимы.

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Обратился к ТГАСУ, чтобы специалисты университета дали экспертное заключение о причинах «таяния» асфальта на самых разбитых участках. Где нарушена технология дорожных работ, а где — правила зимнего содержания и эксплуатации, — написал глава региона.

Автомобильный юрист Дмитрий Славнов ранее рассказал, что при повреждении автомобиля из-за дорожной ямы следует вызвать бригаду дорожно-патрульной службы. По его словам, перед этим водителю необходимо самостоятельно оценить степень повреждения транспортного средства и размер выбоины.

Чтобы мотивировать российские автодорожные компании добросовестно следить за состоянием объектов, для них необходимо ввести ОСАГО, считает автоэксперт, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. По его словам, существующая система штрафов неэффективна, так как просто забирает у дорожников ресурсы, необходимые для содержания дорог.