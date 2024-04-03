Театр сатиры проведет вечер памяти Ширвиндта 19 июля

Вечер памяти президента Московского академического театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта пройдет 19 июля, когда артисту исполнилось бы 90 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе театра. При этом там отметили, что не планировали проводить памятный вечер 3 апреля.

Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение, что якобы театр не стал проводить вечер памяти Ширвиндта 3 апреля.

"3 апреля не планировался вечер памяти Ширвиндту. Памятный вечер Театр сатиры готовит к 19 июля, когда артисту исполнилось бы 90 лет", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Театр сатиры отменил спектакль "Где мы?", назначенный на 3 апреля, в связи с кончиной Ширвиндта, который исполнял в спектакле главную роль.