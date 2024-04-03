Мишустин: Пересдача ЕГЭ пройдет 4 и 5 июня

Дополнительных законодательных решений для организации пересдачи Единого государственного экзамена 4 и 5 июня не потребуется. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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"Все, что нам необходимо, сделано. 4 и 5 июня - это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята, конечно, волнуются, все бывает в этой жизни. Но если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе, на его карьере, поэтому (принято - прим. Ред.) такое важнейшее решение", - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что у Рособрнадзора и Минпросвещения достаточно полномочий для регулирования данного вопроса своими внутренними нормативными актами.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что для пересдачи ЕГЭ по одному предмету до конца приемной кампании будут выделены два резервных дня.