Юрист объяснил, как отличить газовщиков от мошенников

В России не снижается количество аварий с газовым оборудованием, однако жители опасаются пускать работников газовых служб в квартиру для поведения проверок. Как отличить газовщиков от мошенников в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал юрист в сфере ЖКХ Юрий Нетреба.

По его словам, необходимо ужесточить систему мер и профилактики, при том, что вышедшее из строя аварийное оборудование чаще всего находят у лиц пожилого возраста.

«Именно эта категория граждан, как правило, опасается мошеннических действий, поэтому газовую службу под любым предлогом пускать не хочется», - заметил он.

Но пускать газовщиков надо, уверен юрист. Он обратил внимание на то, что обычно газовые службы предупреждают о проведении проверок заранее, размещая объявления на дверях подъезда. Также нужно учитывать, что услуги по диагностике газового оборудования оказываются бесплатно для граждан, потому что за них платит управляющая организация многоквартирного дома.

При этом иногда газовые службы получают разрешение для допуска в квартиру с помощью суда. И для устранения аварийных ситуаций договариваются с собственником по телефону.

«Газовая служба обязательно согласовывает время посещения и развешивает объявления в подъезде. Можно убедиться по горячей линии, пришел ли именно сотрудник Мосгаза», - подчеркнул Юрий Нетреба.

Ранее сообщалось, что в поселке Осиново (пригородная зона Казани) взорвалась квартира в двухэтажном доме. В здании снесло одну из стен. В результате пострадали четыре человека, один из них - 63-летний мужчина.

Также один человек погиб при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в городе Волжский Волгоградской области. Кроме того, взрыв вызвал пожар, который распространился на две квартиры.