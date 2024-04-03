Белгород назвали одним из самых благоприятных городов для жизни в России. Он занял одну из лидирующих позиций в Минстроя по качеству городской среды по итогам 2023 года.

В индексе качества городской среды оценивают качество зеленых территорий, уличной инфраструктуры, городского пространства, жилья, деловой и досуговой инфраструктуры. Параметры анализируют по показателям экологичности, комфортности и безопасности.

Белгород набрал 250 баллов из 360 возможных. В категории крупных городов (с населением от 250 тысяч до одного миллиона человек) его опередили Ярославль, Мытищи и Химки — они набрали по 251 баллу.

При этом с конца 2023 года Белгород подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последняя атака произошла вечером 1 апреля. Обстрел Белгорода и Белгородского района велся из реактивной системы залпового огня Vampire. По словам мэра города Валентина Демидова, повреждения получил многоэтажный дом и торговый центр.