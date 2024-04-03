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Белгород признали одним из самых комфортных крупных российских городов

Белгород признали одним из лучших городов России с "условно комфортным климатом". Такую статистику привел Минстрой РФ.

Белгород назвали одним из самых благоприятных городов для жизни в России
© РИА Новости

Для расчета индекса эксперты оценивают 36 различных индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств. При этом каждый из них анализируют по шести показателям — безопасности, комфорту, экологичности, идентичности и разнообразию, современности среды и эффективности органов власти.

Помимо Белгорода, лидирующие позиции в номинации "Крупные города" заняли Мытищи, Химки, Ярославль и Тюмень. Сам Белгород расположился на четвертом месте рейтинга с 250 баллами.

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В то же время самыми комфортными городами-миллиониками по традиции стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар и Казань.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал, что индекс качества городской среды помогает властям определить приоритеты развития городов.

Общество
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