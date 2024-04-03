Белгород назвали одним из самых благоприятных городов для жизни в России

Белгород признали одним из лучших городов России с "условно комфортным климатом". Такую статистику привел Минстрой РФ.

Для расчета индекса эксперты оценивают 36 различных индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств. При этом каждый из них анализируют по шести показателям — безопасности, комфорту, экологичности, идентичности и разнообразию, современности среды и эффективности органов власти.

Помимо Белгорода, лидирующие позиции в номинации "Крупные города" заняли Мытищи, Химки, Ярославль и Тюмень. Сам Белгород расположился на четвертом месте рейтинга с 250 баллами.

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В то же время самыми комфортными городами-миллиониками по традиции стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар и Казань.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал, что индекс качества городской среды помогает властям определить приоритеты развития городов.