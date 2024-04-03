Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки Ирине Пеговой. Соответствующий указ опубликован на Официальном портале правовой информации.

Отмечается, что звание присвоили за «большие заслуги в развитии кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства». Вместе с Пеговой наградили артистов Константина Лавроненко, Сергея Беляева, Владимира Бухарова, Владимира Гальченко, Раису Гичаеву, вокалиста Вадима Заплечного, худрука Детского музыкального театра имени Сац Георгия Исаакяна, главу Общероссийской общественной организации «Российский танцевальный союз» Станислава Попова и других.

Напомним, что Пегова стала заслуженной артисткой РФ еще в 2012 году. Дважды лауреат театральной премии «Золотая маска» играла в московском театре «Мастерская Петра Фоменко», в МХАТ имени Чехова, в театре-студии Табакова и Московском академическом театре имени Маяковского. За свою карьеру снялась более чем в 100 фильмах и сериалах.