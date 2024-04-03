Часть россиян предупредили об аномальных холодах

С 3 по 7 апреля в нескольких регионах России ожидается аномально холодная погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

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По словам синоптика, речь идет о нескольких регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также Урала и Сибири. Температура воздуха в этих частях страны будет на 5-13 градусов Цельсия ниже многолетней нормы.

«В Северо-Западном федеральном округе с 3 по 6 апреля аномально низкие температуры будут в Архангельской области, на 7–9 градусов температура будет ниже нормы, и морозы будут достигать 20-21 градус Цельсия», — рассказал Вильфанд.

В Ненецком автономном округе и Республике Коми ожидается до минус 25 градусов, в Мурманской области — до минус 23 градусов, а в Карелии — до минус 18 градусов Цельсия. На Урале аномальные морозы придут в Ямало-Ненецкий АО — температура воздуха опустится до минус 28 градусов.

С холодами также столкнутся жители Иркутской области (до минус 32 градусов Цельсия) и севера Якутии (до минус 33 градусов Цельсия).

Ранее синоптики Росгидрометцентра предсказали жителям Москвы снег после жары. В среду, 3 апреля, ночью температура составит 11-13 градусов, по области 8-13 градусов. Днем ожидается небольшой дождь и похолодание до 15-17 градусов в столице и 13-18 в Подмосковье.