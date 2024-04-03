Генпрокуратуру попросили проверить высказывания Лазаревой*

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская направила письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в России иноагентом). Текст своего обращения она опубликовала в Telegram-канале.

Ранее в соцсетях распространилось интервью Лазаревой*, где она прокомментировала атаки украинских беспилотников на российские города. По мнению депутата, в словах телеведущей есть оправдание и пропаганда терроризма — они подпадают под статью 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

«Интервью, как я понимаю, полугодичной давности. Но дамочка нарывается давно, постоянно, на регулярной основе. Отреагируем, как должно, а остальное предоставим природе и правоохранительным органам», — написала Ямпольская в публикации.

В письме депутат попросила Краснова организовать проверку и дать оценку высказываниям Лазаревой* на предмет наличия состава преступления.

*признана Минюстом РФ иностранным агентом