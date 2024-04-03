Улица Райана Гослинга может появиться в России

В Кирове появилась петиция с предложением переименовать улицу Дзержинского в честь голливудского актера Райана Гослинга, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Автор инициативы Даниил Домрачев объяснил это тем, что советская топонимия «одинакова и абсурдна».

По его словам, Феликс Дзержинский, в честь которого названа одна из самых длинных улиц города, «никогда не любил Вятку и в страхе сбежал из нее». Кроме того, Дзержинский был атеистом в то время, как по улице регулярно проводят крестный ход.

Гослинг же выбран в качестве кандидатуры как ярый христианин, который невероятно популярен в России... По Новому мосту можно атмосферно ехать, слушая песню Nightcall или Real Human Being, тем самым представляя, что ты — Райан Гослинг, — объяснил Домрачев.

Ранее глава Читы Евгений Ярилов поддержал предложение назвать улицы будущих микрорайонов города в честь городов-побратимов в Монголии и Китае. При этом он подчеркнул, что улицы Шицзиншаньской в городе не будет. Градоначальник объяснил, что в китайских городах Маньчжурия и Хайлар, а также в монгольском городе Чойбалсан установлены памятники советским воинам, а с Читой их связывает общая история и добрососедские отношения.