Чему учил студентов доцент из Петербурга с флагом Украины в соцсетях?

В Санкт-Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова. За что он был задержан, каких придерживался взглядов, чему учил своих студентов?

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Когда задержали Дмитрия Буракова

О задержании преподавателя ПГУПС стало известно 2 апреля.

«Я не знаю, из-за чего меня конкретно задержали. Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен. С 16:40 нахожусь в отделении полиции № 2», — рассказал изданию Бураков вечером во вторник.

На страничке в соцсети «ВКонтакте», подлинность которой «Фонтанке» подтвердил Бураков, с 1 марта 2014 года стоял тризуб на фоне украинского флага. Тризуб на голубом фоне – герб этой страны, также активно используется, в том числе, разными военизированными формированиями и ВСУ. Как отмечает издание, один из постов на странице доцента «посвящен президенту СССР Михаилу Горбачеву».

Неизвестно, связано ли задержание с этой картинкой. В полиции уточнили только, что правоохранители приняли меры из-за «распространения информации во «ВКонтакте». МВД пока не комментирует задержание преподавателя вуза.

В настоящее время на странице Буракова в «ВКонтакте» стоит другая аватарка. Доцент не часто публиковал что-либо на своей странице. Последнее сообщение размещено 26 сентября 2022 года, после начала частичной мобилизации в России, и гласит «Malum se ipsum devorat» («Зло пожирает себя»). Ранее в разные годы он бессистемно размещал публикации, критические по отношению к властям России и Санкт-Петербурга.

Чем занимался доцент Бураков

Согласно карточке сотрудника, в Университете путей сообщения Бураков преподает на кафедре Информатики и информационной безопасности. Имеет ученую степень кандидата технических наук. Информации о том, как к доценту относились его студенты, нет.

31 июля 2011 году 30-летний кандидат технических наук Дмитрий Бураков был задержан в ходе протестной акции в рамках «Стратегии-31» в поддержку 31-й статьи Конституции РФ (право на свободу собраний). Полиция обвинила его в сопротивлении при задержании: как пишет «ЗАКС.ру», Бураков ударил бойца ОМОН ногой в челюсть. По заявлению начальника пресс-службы ГУВД Петербурга и Ленобласти «Получивший ногой в челюсть полицейский серьезно не пострадал и продолжил выполнять свои обязанности по наведению порядка».

Однако утром 1 августа 2011 года представитель ГУВД Петербурга и Ленобласти Елена Суханова высказала иную версию.

«Сотрудник, которому был нанесен удар в челюсть, с тяжелой травмой находится на лечении в больнице. Для его обидчика сейчас избирается мера пресечения», — заявили в главке.

Кого еще задержали в Петербурге

Также 2 апреля в Петербурге был задержан публицист и советский диссидент Александр Скобов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как рассказал «Фонтанке» правозащитник Юлий Рыбаков, следователь и сопровождение из МВД пришли к нему домой в районе 22:00 2 апреля и предъявили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Скобова, который в этот момент был у него в гостях.

Скобова, бывшего члена партии «Яблоко» и движения «Солидарность», обвиняют в публичном оправдании терроризма (статье 205.2 УК РФ). В своем Telegram-канале он подвергал сомнению официальную версию теракта в «Крокус Сити» и публиковал собственную конспирологическую версию о якобы существовавшей второй группе террористов, якобы связанной с российскими спецслужбами.