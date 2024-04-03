Подданная Великобритании приехала в Крым, чтобы понять Чехова

Англичанка из графства Эссекс Паула Хансдон настолько влюблена в творчество писателя Антона Павловича Чехова, что ради встречи с ним готова преодолеть любые преграды. Паула частый гость в Крыму, но ее первый визит на полуостров в далеком уже 2005 году был подарком на ее собственный день рождения - она подарила себе поездку в Ялту, чтобы побывать в Доме-музее Чехова. А в этот раз она добиралась на полуостров через Турцию - и снова к Чехову.

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С Паулой и ее крымской подругой Ириной Обуховой мы встречаемся в симферопольском кафе. Ирина - публицист, член Союза писателей России, автор книг о психологии личности Чехова и Пушкина и книги "Эфир интуиции" - о путешествии по Англии крымчан и по Крыму - англичан. Паула - филолог, знаток и исследователь творчества русских писателей. Любовь к литературе объединяет двух женщин, помимо давней дружбы. Изучать русский язык Паула начала в университете. По первому образованию она географ, но литература так увлекла девушку, что еще в юности она серьезно занялась филологией, и это стало ее призванием. У себя на родине в городе Челмсфорд графства Эссекс Паула преподавала драму в одном из колледжей и ставила спектакли в любительском театре.

- В качестве режиссера я выбрала "Чайку", - рассказала она. - А "Вишневый сад" и пьесу "Дядя Ваня" сама перевела на английский.

Разумеется, русская классика давно переведена на английский, но Паула хотела лично глубоко вникнуть в творчество любимого писателя, как это может сделать только истинный ценитель. А для этого, уверена она, нужно раствориться в языке оригинала, думать, как Чехов, прожить вместе с ним историю его героев и создать ее заново вместе с Антоном Павловичем. У Паулы Хансдон это получилось. Подлинный филолог, она знает творчество не только Чехова.

- У нас в Симферополе есть сквер кованых скульптур, мы как-то с Паулой проходили там, и она мне говорит: посмотри, ведь это же персонаж из "Мастера и Маргариты". Я много раз там ходила и как-то не обращала внимания. Там стояла фигура кота Бегемота, - рассказала Ирина.

А однажды британка продемонстрировала подруге потрясающее знание русской истории и живописи. В статуэтке она узнала императрицу Екатерину II, о чем никто не догадывался.

- Мы были в гостях у общей подруги, и у нее на полке стояла изящная фарфоровая статуэтка - молодой офицер на коне. Паула стала ее рассматривать и заявляет вдруг: это не офицер и даже не мужчина. Это Екатерина II в офицерском мундире. Мы не поверили, заспорили, но Паула нашла в интернете эту известную картину и убедила нас, что автор фарфоровой статуэтки действительно сделал вариацию на тему полотна кисти Эриксена Вигилиуса "Екатерина II в форме Преображенского полка", - рассказала Ирина Обухова.

Как народный дипломат Паула Хансдон много путешествует и встречается с людьми. В этот свой приезд в Россию познакомилась в Москве с космонавтом Олегом Артемьевым. Они сфотографировались на память, и Олег Германович подписал открытку своей британской знакомой. В Крыму у Паулы также обширные планы.

- Знаете, я много раз здесь была, и мне есть с чем сравнивать, - говорит англичанка. - Последние годы Крым так стремительно меняется, так много новостроек, дорог, которых раньше не было, что я порой не узнаю знакомые места. Помимо Симферополя хочу побывать в Севастополе, Феодосии, в Саках и обязательно в Ялте.

Там Паула Хансдон мечтает выступить в школе с углубленным изучением английского языка, пообщаться с журналистами и, конечно, приобщиться к творчеству своего любимого Чехова. В церкви, что находится неподалеку от ялтинского Дома-музея писателя, в один из своих приездов Паула купила две православные иконы.

- Однажды я гостила у Паулы в Англии, и мы путешествовали в Колчестер. Представьте мое удивление, когда в соборе этого города настоятель показал мне икону святителя Луки Крымского. Его там знают и почитают, - рассказала Ирина Обухова.

Тот визит народной дипломатии помог установить партнерские отношения между музеем Эссекса и Государственным архивом Крыма. В 2014 году в знак солидарности с российским Крымом Паула вывесила триколор на балконе своего дома в Челмсфорде. В 2015-м она даже писала британскому премьеру, чтобы тот объяснил, зачем западные СМИ лгут о ситуации вокруг Крыма.

- Мы тогда общались с Паулой в интернете, и она спросила меня, правда ли, что на улицах крымских городов стоят танки, - рассказала Ирина. - Я просто с камерой вышла на балкон и показала ей улицу. Тогда Паула написала премьеру, спросив, зачем эта ложь с экранов британских медиа.

Самое интересное, что офис первого министра прислал Хансдон ответ, смысл которого, если коротко, сводился к фразе: "а мы видим это иначе". В том же году Паула снова гостила у своей подруги в Крыму, и телеканал Russia Today попросил ее об интервью. Англичанка предложила подруге найти для нее футболку с портретом Путина и принципиально вышла в эфир с изображением российского президента на груди. А вообще, признается британка, она поклонник Сергея Лаврова, и в этот свой приезд в Москву осуществила давнюю мечту - сфотографировалась на фоне здания российского МИДа. Едва добравшись до Крыма, несмотря на усталость после дальней дороги, Паула уже на следующий день экспромтом выступила на Международной научной конференции "Ялта 1945: уроки истории" в Ливадийском дворце, заявив, что полуостров принадлежит живущим здесь людям, а политики не должны сеять раздор между народами.

На самом деле тысячи англичан любят русскую культуру, ее многогранное наследие и хотят изучить еще глубже. И уж точно, уверены подруги, Паула Хансдон и Ирина Обухова, никому не удастся "отменить" русскую культуру.