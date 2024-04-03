В Шереметьево и Внуково изменили схемы заходов самолетов на посадку

«Аэрофлот» и Госкорпорация по аэронавигации (подчиняется Росавиации) изменили схемы посадки самолетов в Московской воздушной зоне, сообщает РБК.

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Так, изменения затронут аэропорты Шереметьево и Внуково, подобные мер позволят экономить топливо. До этого укороченную схему по запросу пилота разрешали не всегда, сейчас же ее «узаконили».

По оценкам экспертов, перевозчики будут экономить пять минут полета и до 3 млрд руб. в год, что положительно скажется на показателях.

Ранее Министерство транспорта предложило правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить иностранные самолеты для российских компаний.

План «Ковер»: что это такое, кто и зачем закрывает небо над аэропортами

Российской авиаотрасли для нормального функционирования необходимо около тысячи самолетов, сегодня в стране летают всего 500, заявил заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник «Радиоточке НСН». Ситуацию с производством отечественных самолетов Сытник назвал «мрачноватой». По его оценкам, стране для полетов по России и в дружественные страны необходимо около тысячи самолетов.