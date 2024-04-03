Стали известны последствия для России от мощного землетрясения на Тайване

Мощное землетрясение у побережья Тайваня не вызовет цунами на Дальнем Востоке в России. Последствия сильных подземных толчков для страны раскрыла руководитель Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяна Ивельская, пишет ТАСС.

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«Район, где произошло землетрясение, не цунамиопасен для российского побережья», — заявила Ивельская и отметила, что специалисты будут отслеживать сейсмическую обстановку и мониторить ситуацию.

Японии не удалось избежать опасного явления. Сразу после первого толчка для островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами высотой три метра.

Затем цунами высотой 0,3 метра достигло побережья японского острова Енагуни. Волна также дошла до островов Исигаки и Миякодзима. При этом японские метеорологи допускают, что высота цунами может увеличиться.

Серия мощных подземных толчков случилась утром в среду, 3 апреля, у восточного побережья Тайваня. Сначала произошло землетрясение магнитудой 7,5. Примерно 15 минут спустя метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6.